La capolista San Marzano inciampa con il Faiano

FAIANO-SAN MARZANO 2-2

RETI: 13’ Potenza (SM), 64’ Caso (SM), 67’ rig. Pellegrino (F), 75’ Girardi (F).

Quindicesima giornata del girone C del campionato di Eccellenza, e la capolista San Marzano commette un passo falso contro il Faiano. Avanti per 0-2, i ragazzi di mister Pirozzi si fanno rimontare dai picentini. È di Potenza la rete che sblocca già al quarto d’ora del primo tempo il match, portando in vantaggio gli ospiti. Il raddoppio poco dopo il quarto d’ora della ripresa quando a gonfiare la rete questa volta è Caso. Sul 2-0 i blaugrana subiscono la doppia rimonta del Faiano prima su calcio di rigore trasformato da Pellegrino, e poi sugli sviluppi di una punizione è Girardi a siglare il gol del 2-2. Il San Marzano dunque inciampa sul campo di Bellizzi.