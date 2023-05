Squadra in casa

La Cavese ha battuto il Casarano per 3-0 ed ha così conquistato la finale playoff da disputare domenica prossima allo stadio Lamberti contro il Nardò. Vantaggio metalliano al 44', cross di Gagliardi su punizione per Puglisi che in spaccata realizza l'1-0. Al 79' il raddoppio di Bubas dopo una bella combinazione con Bacio Terracino. Al 90' diagonale di Tumminelli che realizza il 3-0.