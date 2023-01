Pareggio in trasferta per la Cavese, che fa 1-1 in quel di Barletta. Padroni di casa in vantaggio al rientro negli spogliatoi grazie alla rete di Di Piazza al 10'. La sassata di Cuomo al 54' fa esplodere il settore blufoncè e inchioda il punteggio. Fatale per la Nocerina il rigore di Diaz alla mezz'ora della ripresa, che permette al Martina Franca di espugnare lo stadio 'San Francesco'.