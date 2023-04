La Cavese strappa un pari col Casarano

Squadra in casa

La Cavese pareggia 1-1 all'Heffort Sport Village contro il Casarano. All'intervallo sono proprio i padroni di casa a chiudere in vantaggio. La pareggiano gli aquilotti nella ripresa con Cuomo, al 75'. Un punto conquistato con rabbia e sudore. In conferenza stampa mister Troise ha detto: "Abbiamo trovato una squadra agguerrita su di un campo complicato. La nostra mentalità è stata fondamentale. Continuiamo il nostro percorso verso l'obiettivo finale". Punto d'oro su di un campo difficilissimo e testa già al Martina per la Cavese.