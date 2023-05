La decisione della Figc su San Marzano-Virtus Avellino

45 giorni di squalifica per mister Franco Fabiano e 300 euro di multa al San Marzano per le parole inopportune e irriguardose pronunciate dall’allenatore della squadra blaugrana nei confronti della Virtus Avellino al termine della partita giocata lo scorso marzo e terminata con il punteggio di 14-0 per i padroni di casa. Questa la decisione della Figc che ha emesso la sentenza che porta alla squalifica del tecnico e all’ammenda per la società per responsabilità oggettiva. “Prendiamo atto del provvedimento degli organi della giustizia sportiva nei confronti del tesserato e della stessa San Marzano Calcio - il commento del club irpino - che ci risarcisce rispetto a tutte quelle dichiarazioni lunari che hanno gettato discredito nei confronti della Virtus Avellino minando volontariamente ed ingiustamente la nostra reputazione”.