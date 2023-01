La gara non si gioca per un guasto all'autobus

La gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Campania tra Victoria Marra e Atletico San Gregorio (andata 3-1 per l'Atletico) non si è disputata a causa dell'assenza della squadra ospite, che non ha potuto raggiungere lo stadio Giovanni Vitiello di Scafati per un guasto avvenuto in autostrada all'autobus che li trasportava. Adesso le due società aspetteranno la decisione decisioni del giudice sportivo per il risultato della gara.