Serie C

Serie C

Squadra in casa

Squadra in casa Foggia

Una buona Gelbison porta a casa un ottimo pari dalla trasferta di Foggia. La squadra di mister Fabio De Sanzo gioca un ottimo calcio, e bastano 12' per passare in vantaggio con la rete di Tumminello. Il pareggio di Garattoni arriva al 78'. Quasi un peccato, perché con un po' di fortuna in più i cilentani potevano portare a casa il bottino pieno.