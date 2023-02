La Gelbison ritrova Esposito e torna al successo

Serie C Girone C

Allo Stadio Rocchi di Viterbo va in scena la sfida di serie C tra Monterosi Tuscia e Gelbison. I cilentani in settimana hanno comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Fabio De Sanzo, con la guida tecnica dei rossoblù che è tornata a mister Gianluca Esposito. I cilentani ritrovano anche il successo grazie alla rete di Uliano al quarto d'orsa della prima frazione di gioco che permette di centrare il successo in trasferta.