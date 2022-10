La Lega nazionale dilettanti premia la Campania

Nello scorso fine settimana presso l'Hotel Hilton di Roma la LND ha premiato società e dirigenti per il loro lavoro svolto. Hanno presenziato alla cerimonia il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente LND Giancarlo Abete. Con i massimi vertici del calcio italiano anche il presidente della LND Campania Carmine Zigarelli.

Il presidente del Real Aversa, Guglielmo Pellegrino, il direttore generale Martino Scibilia, il direttore sportivo Paolo Filosa, il segretario Carmine Landolfo, e tutti i componenti del gruppo squadra si sono congratulati col team manager Peppino De Michele per il brillante riconoscimento della benemerenza conseguito.

Che Girolamo Martorano fosse un benemerito già lo sapevamo in casa Virtus Avellino. Adesso però è stato certificato anche dalla Lega nazionale dilettanti, che lo ha premiato per il grande contributo che da anni apporta al calcio in generale e alla causa virtussina in particolare. Un premio ad una carriera intensa e ricca di soddisfazioni. Un premio allo spirito di abnegazione e alla serietà che ogni giorno mette nel suo lavoro.

L'Agropoli ha invece ricevuto la benemerenza per i cento anni di storia. Presenti per la società cilentana il presidente Nicola Volpe, il presidente onorario Carmelo Infante e il presidente storico Domenico Cerruti. Con loro anche i dirigenti Paolo Fusco, Enzo Mazza e Pasquale Curci. "Siamo molto orgogliosi di tale riconoscimento - fa sapere la società - Nonostante difficoltà e momenti anche difficili l'US Agropoli 1921 ha dimostrato a tutta l'Italia che il calcio ad Agropoli significa storia e tradizione. E con questi valori, oggi come ieri, continueremo a portare avanti la matricola più antica di tutta la regione Campania con la speranza, inoltre, di scalare le categorie e tornare nel calcio che ci compete il prima possibile".