La Nocerina esce sconfitta col Rotonda

ROTONDA-NOCERINA 1-0 (pt 0-0)

ROTONDA: Polizzi, Adeyemo, Leone, Valenti, Giordano, Sanzone, Ceesay (85' Coulibaly), Saverino, Ferreira, Bottalico (94' Piga), Actis (80' Boscaglia). All. Napoli.

NOCERINA: Pitarresi, Bruno (57' Dammacco), Cason, Garofalo, Menichino, Vecchione (85' Simonetti), Bovo (85' Donnarumma), Rizzo, Palmieri (86' Mancino), Talamo, Esposito. All. Cavallaro.

ARBITRO: Selva di Alghero.

RETI: 68' Ferreira.

Nel turno infrasettimanale del girone H del campionato di serie D, la Nocerina è uscita sconfitta contro il Rotonda che conquista il primo successo della sua stagione. C'è da dire che i molossi hanno provato e sono andati più volte vicini alla rete del vantaggio, poi hanno subito il gol avversario quasi beffardo nell'unica vera occasione pericolosa. Al 16' i rossoneri hanno la loro prima chance con Palmieri che dal limite manda tira però alto. Due minuti dopo ancora la Nocerina va vicina al gol con Rizzo, che ha provato un tiro dalla lunga distanza perché accortosi che l’estremo difensore era fuori dai pali. M la palla non centra la porta. Al 21 replica il Rotonda con il colpo di testa di Actis che però è debole e finisce tra le braccia di Pitarresi. L'ultima azione del primo tempo è ancora di marca casalinga, sempre con Actis che ancora di testa colpisce a botta sicura ma la palla esce di un soffio. La ripresa viene inaugurata con un tentativo della Nocerina che al 55' arriva al tiro con Esposito, ma la palla fa la barba al palo. Due minuti più tardi ancora la formazione molossa prova a spingere, ma la palla buona arriva sui piedi di Rizzo che frettolosamente tenta la conclusione mancando del tutto lo specchio della porta. Altri due giri di orologio e sono ancora gli ospiti a farsi vedere nell'area del Rotonda. Palmieri si libera al tiro ma spara di poco alto dall’incrocio della porta. Al 68' arriva la doccia fredda nell’unica azione pericolosa dei padroni di casa. Cross di Actis per Ferreira che di testa supera Pitarresi per il vantaggio del Rotonda. Nonostante la voglia, la Nocerina crea solo un'occasione per pareggiare, per di più nell'ultima azione della pagar in pieno recupero. Da un angolo Cason svetta di testa su tutti ma la sfera finisce di poco a lato. Intanto, a seguito della nota del Questore di Salerno e della comunicazione del Prefetto di Salerno relativamente alla concomitanza degli incontri tra Salernitana-Napoli e Nocerina-Casertana in programma il 31 ottobre prossimi, al fine di garantire le misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la gara dei molossi è stata rinviata al 3 novembre alle ore 14.30.