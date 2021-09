La Nocerina non passa a Sorrento, eliminata dalla Coppa Italia

SORRENTO-NOCERINA 2-0 (p.t. 0-0)

SORRENTO: Volzone, Manco, Pagano, Acampora, Cesarano (dal 21’ s.t. Selvaggio), Mezavilla (dal 1’ s.t. La Monica), Diop (dal 21’ s.t. Mansi), De Marco (dal 42’ s.t. Marciano), Romano, Procida (dal 9’ s.t. Gargiulo), Iadaresta. All. Cioffi.

NOCERINA: Pitarrese, Rizzo, Cason (dal 1’ s.t. Talamo), Saporito, Menichino (dal 42’ s.t. Sellitti), Vecchione (dal 14’ s.t. Mancino), Donnarumma, Gallo (dal 20’ s.t. Garofalo), Chietti (dal 14’ s.t. Esposito), Simonetti, Palmieri. All. Cavallaro.

ARBITRO: Fantozzi di Civitavecchia.

RETI: Iadaresta (rig.) 6’, La Monica 41’ s.t.

E' il Sorrento che può sorridere per il passaggio del turno di Coppa Italia ottenuto ai danni della Nocerina. Eppure i molossi avevano iniziato piuttosto bene la sfida con il portiere di casa Volzone, tra l'altro ex di turno, che ha respinto al quarto d’ora una conclusione velenosa di Simonetti. La partita in generale ha regalatoo poche emozioni ed è regnato tanto equilibrio per tutto il primo tempo. Insomma una gara nella quale le difese che hanno decisamente meglio sugli attacchi. L'episodio che indirizza la gara verso i padroni di casa arriva ad inizio ripresa. Al 5’ acrobazia di Iadaresta che prova a tirare in mezza rovesciata, la palla termina sul braccio di Rizzo e per l'arbitro non c'è dubbio, è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Iadaresta che trasforma il penalty e porta in vantaggio il Sorrento. La Nocerina non ci sta e prova una reazione veemente che la porta ad accumulare una serie di occasioni che le potrebbero garantire il pareggio. Talamo prova a segnare con un colpo di testa, Mancini tenta con un diagonale che però finisce per colpire il palo, e infine Volzone si supera con una gran parata sull'incornata di Rizzo. Con la Nocerina che si spinge in avanti alla ricerca della rete che permetterebbe di pareggiare la contesa, arriva la beffa. Il Sorrento al 41' è bravo a capitalizzare in contropiede con Iadaresta che calibra l'assist per La Monica che gonfia la rete grazie ad un destro secco. E' 2-0 per i padroni di casa che di fatto chiudono la partita.