La Paganese cade ancora: 3-1 Palmese

Squadra in casa Palmese

Palmese-Paganese 3-1

Palmese (4-3-3): Paduano; Manco, Romano, Mautone, Tribuno (84’ Silvestro); Fusco (76’ De Feo), Galdean (78’ Cardone), Pugliese; Oggiano (68’ Cozzolino), Puntoniere (80’ Iadaresta), Laringe. A disposizione: Stasi, Passaro, De Lucia, Ciaramella. Allenatore: Pietropinto

Paganese (3-4-3): Moro, Maccherini (88’ Campanile), Di Somma (84’ Verna), Capone; Faiello, Sicurella (74’ Iuliano), Del Gesso, Cusumano (63’ Semonella); De Felice, Maggio (74’ Dioh), D'Agostino. A disposizione: Pinestro, Esposito, Cipolla, Fois. Allenatore: Giampà

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

Marcatori: 3’ De Felice (Pag), 11’ Laringe (Pal), 59’ Oggiano (Pal), 89’ De Feo (Pal).

Cade ancora la Paganese rimontata nel derby campano dalla Palmese. De Felice illude gli azzurrostellati, portandoli in vantaggio dopo apena 3'. Subito arriva il pari di Laringe per la Palmese, che nel secondo tempo ribalta il punteggio e conquista i tre punti in palio.