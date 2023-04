Squadra in casa

Sotto il diluvio dello stadio Marcello Torre la Paganese supera il Real Monterotondo con un netto 4-0. A spianare la strada verso la vittoria per gli azzurrostellati la doppietta di De Felice. Il tris che mette il match in ghiaccio l'ha segnato Di Somma. Mentre magico il poker calato dal mago D'Agostino. Un successo che permette alla Paganese di restare prima in classifica con 3 punti di vantaggio sul Sorrento.