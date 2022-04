La Paganese ha esonerato mister Grassadonia

Serie C Girone C

La Paganese ha comunicato che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con mister Gianluca Grassadonia e il suo staff tecnico composto da Luca Fusco, Enrico Limone, Michele Aquino, Luigi Mondilla e Nicola Agosti. Inoltre, la società azzurrostellata ha comunicato che in data odierna ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra all’allenatore Raffaele Di Napoli e al suo staff composto dall’allenatore in seconda Alessandro Tatomir, il preparatore dei portieri Carlo Pagliarulo, e il preparatore atletico Luca Piscitelli, i quali già quest’oggi dirigeranno l’allenamento odierno in programma allo stadio Marcello Torre.