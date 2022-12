La Paganese liquida il Tivoli 2-0

Finisce l'anno in bellezza la Paganaese, che allo stadio Marcello Torre batte con il punteggio di 2-0 il Tivoli. Primo gol in stagione di Maccherini, che porta in vantaggio gli azzurrostellato. Poi ci pensa il solito D'Agostino a chiudere i conti per tre punti preziosi che permettono alla Paganese di portarsi ad un punto dal Sorrento capolista che ha però una gara in meno.