La Paganese lotta ma sopperisce al Catanzaro

CATANZARO-PAGANESE 1-0 (p.t. 0-0)

CATANZARO: Branduani, Martinelli, De Santis, Scognamillo, Bayeye (78’ Bjarkason), Welbeck, Cinelli (68’ Verna), Sounas (78’ Bombagi), Vandeputte, Cianci (82’ Vazquez), Biasci (68’ Carlini). All. Vivarini.

PAGANESE: Baiocco, Sbambato, De Santis (60’ Scanagatta), Celesia (60’ Murolo), Zanini, Tissone (76’ Martorelli), Cretella, Bensaja (60’ Firenze), Brogni, Diop, Tommasini (60’ Castaldo). All. Grassadonia.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo.

RETE: 55' Biasci.

Allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro, la Paganese affronta nel turno infrasettimanale i padroni di casa giallorossi, squadra forte e in forma, ma soprattutto in striscia arrivando da ben quattro successi consecutivi. Mister Gianluca Grassadonia provvede ad un mini turnover, concedendo la panchina a Firenze e Castaldo, Tissone e Diop al loro posto, riproponendo Brogni a sinistra e schierando Zanini a destra, e confermando il terzetto difensivo del successo con il Campobasso composto da Sbampato, De Santis e Celesia.

Primo tempo

La prima parte della gara è molto spezzettata per i diversi contatti ravvisati dall’arbitro che prova a non far alzare gli animi. Ed è proprio su questa falsariga che all’11’ avviene il primo episodio, ovvero un uno contro uno tra Cianci e Celesia, con l’attaccante che difende palla con il corpo e quando entra in area cade a terra. Per l’arbitro il giocatore giallorosso viene trattenuto ma trattiene a sua volta, e per questo rimedia il giallo per simulazione. Il Catanzaro prova a costruire, e la Paganese sembra lieta di lasciargli il pallino del gioco, ma di occasioni vere e proprie non se ne vedono. Al 27’ il primo tiro in porta è per gli ospiti, con Diop bravo ad addomesticare un rinvio di Baiocco, a girarsi e a calciare da oltre trenta metri vedendo il portiere fuori dai pali. Colpo di reni di Branduani che mette la palla in angolo. 2’ più tardi si vedono anche i locali con il tiro da fuori area deviato di Welbeck che termina tra le braccia di Baiocco. Sul rinvio Martinelli recupera palla e prova la botta dalla distanza sulla quale l’estremo difensore azzurrostellato deve superarsi per non far capitolare i suoi. Le squadre si allungano e qualche errore a centrocampo può aprire a qualche contropiede. Cretella però prima è bravo a recuperare palla, poi sbaglia l’apertura. Ancora Zanini mette un bel cross tagliato al centro, ma Tommasini ci arriva con un po’ di ritardo. Al 41’ occasione per il Catanzaro, con Biasci e Vandeputte che riescono a chiudere un triangolo e con quest’ultimo che però al momento del tiro scivola e calcia debole e centrale, facile per Baiocco.

Secondo tempo

Nella ripresa ci mette 10’ il Catanzaro a sbloccare la partita. Passaggio filtrante di Vandeputte per Cianci che spalle alla porta serve con un tacco Biasci che di prima intenzione batte Baiocco sul suo palo. Difesa azzurrostellata completamente tagliata fuori da qualsiasi intervento e vantaggio giallorosso. 2’ più tardi cross di Bayeye e Cianci in area piccola, con spazio e tempo per prendere la mira, colpisce di testa ma non inquadra la porta. La difesa della Paganese trema ancora al 60’ quando su un altro traversone dalla sinistra il pallone attraversa tutta l’area senza che nessuno intervenga. Mister Grassadonia sembra aver visto abbastanza, e così provvede ad un quadruplo cambio richiamando in panchina tra gli altri gli spenti Bensaja e Tommasini per Firenze e Castaldo oltre a ridisegnare la retroguardia. Nonostante i cambi, la Paganese non riesce a creare azioni pericolose, mentre invece il Catanzaro reclama un rigore con Vandeputte che punta il neo entrato Martorelli ma scivola al momento del dribbling. Se gli ospiti provano con qualche traversone messo in area il guizzo del possibile pareggio, i locali tentano qualche conclusione dalla distanza per centrare il raddoppio che chiuda il match. Negli ultimi minuti non succede nulla di particolare, e così per la Paganese la trasferta al Ceravolo è nuovamente avara di punti.