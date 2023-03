La Paganese reagisce e pareggia

La Paganese reagisce all’iniziale doppio vantaggio del Sorrento con La Monica e Badje, rispondendo con Sicurella e De Felice. Si conclude così in parità il match al vertice del girone G di serie D. All'8' azione insistita di Badje, che lascia partire un cross basso ed insidioso: sfera che carambola sui piedi di La Monica che, freddissimo, batte l’estremo difensore avversario. Stadio Italia in visibilio. Al 16’ Badje steso in area dal portiere Moro ed è rigore per il Sorrento. Herrera però si fa parare un calcio di rigore dal neoentrato Pinestro, estremo difensore classe ‘04 subentrato all’infortunato Moro. Neanche un giro di lancette dopo l’errore dal dischetto, i rossoneri partono all’attacco con l’ennesima incursione offensiva con Badje, in giornata di grazia, che con un tocco ravvicinato gonfia la rete. Gli ospiti accorciano le distanze con Sicurella sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in cui si era abilmente riparato Del Sorbo disinnescando un siluro dalla distanza scagliato dallo stesso autore del gol. Al 44' pareggio Paganese con De Felice che, lasciato colpevolmente solo in area di rigore, batte Del Sorbo realizzando la 15ma rete in campionato. Il punteggio nella ripresa non subirà modifiche, e la gara terminerà così 2-2, con la Paganese che conserva due punti di vantaggio sul Sorrento in classifica.