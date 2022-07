La Paganese tenta la via del ripescaggio in serie C

La Paganese ha comunicato che negli scorsi giorni c’è stato un decisivo passo in avanti per il futuro della società che ha ultimato l’iscrizione al campionato di serie D per la stagione 2022-23. Nel frattempo, richiamando all’unità d’intenti, ancor maggiore, di tutte le componenti della città, dalla tifoseria al tessuto imprenditoriale, si sta concretizzando la possibilità di presentare la domanda di ripescaggio in serie C, da presentare entro il 19 luglio. Inoltre, è partita la campagna abbonamenti per la nuova stagione. Questi i prezzi: tribuna 100 euro (esclusa zona vip), distinti 75 euro, curva 50 euro. Sarà possibile prenotare l’abbonamento presso gli abituali punti vendita ufficiali del club.