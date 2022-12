La Pro Sangiorgese accorcia sul C.S. Salerno

Quindicesima giornata del campionato di Promozione, ultima del girone d'andata. L'Atletico San Gregorio ha battuto 3-1 l'Atletico Faiano. In rete per i padroni di casa Serritella (doppietta) e Guglielmo. Non sono bastate le geometrie di Banco, il solito Walid e la buona prestazione di tutti i granata scesi in campo alla Sarnese per piegare un Sant'Egidio che si è accontentato del pareggio per 1-1 che comunque muove la classifica. Grande prestazione della Calpazio e in particolare del centrocampista Cristian Volpe, di ritorno da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano per diversi mesi dal rettangolo di gioco. 3-0 secco dei cilentani al Sapri. Termina in parità la sfida tra Centro Storico Salerno e Temeraria. Agli autogol di Di Lucia prima e Solimene poi, ad inizio ripresa il rigore di Scudiero porta in vantaggio i granata. Vergadoro pareggia per la Temeraria e fissa il punteggio sul 2-2 finale. Le reti di Liguori e De Sio firmano il colpo in trasferta della Pro Sangiorgese contro l'Herajon. La Sanseverinese dopo aver affidato la guida tecnica della squadra a mister Osvaldo Aquino, pareggia 1-1 contro il Real Palomonte.