La Pro Sangiorgese è in Eccellenza

Squadra in casa

Squadra in casa Prosangiorgese

"Ci abbiamo riPROvato E ci siamo riusciti!", è questo lo slogan col quale la Pro Sangiorgese ha celebrato la realizzazione del sogno promozione in Eccellenza. Dopo aver concluso il girone D del campionato di Promozione in seconda piazza, alle spalle della capolista Calpazio, i rossoblù hanno battuto nella finale del raggruppamento la Victoria Marra. Ma il salto di categoria dipendeva dal risultato della finale playoff contro il Cercola. Dalla sua, la Pro Sangiorgese aveva il miglior piazzamento rispetto agli avversari, e dunque poteva contare su due risultati su tre. Dunque la gara si è dispituta allo stadio Sessa. I rossoblù hanno dovuto arginare la maggior veemenza degli avversari, incapaci di segnare il gol vittoria anche nei tempi supplementari che si sono dovuti disputare visto lo 0-0 al 90'. Il punteggio è rimasto bloccato e così la Pro Sangiorgese ha potuto festeggiare la promozione in Eccellenza