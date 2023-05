La Pro Sangiorgese vola in finale promozione

Squadra in casa

Squadra in casa Prosangiorgese

Al comunale Domenico Sessa di Castel San Giorgio si è disputata la finale playoff del girone D del campionato di Promozione tra la Pro Sangiorgese ed il Victoria Marra. A decidere la gara le reti di Pagano e Pisapia, che hanno permesso ai padroni di casa di vincere con il punteggio di 2-0 così da accedere alla finale per la promozione in Eccellenza. "È stato un percorso entusiasmante ed emozionante - il commento del presidente del Marra, Ignazio Tafuro - che ci ha fatto crescere come società".