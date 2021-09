La Prosangiorgese supera di misura l'Ebolitana

PROSANGIORGESE-EBOLITANA 2-1 (p.t. 1-0)

PROSANGIORGESE: Cesarano; Memoli (31′ st Accarino), Veneziano, Granato, Federico; Corbo (19′ st Lodato), Nocera (23′ st Malandrino), Iapicco; De Sio (38′ st Cavaliere I); De Luca (44′ st Santoriello), Giammetta. Allenatore: Cuccurullo.

EBOLITANA: Cavaliere II (19′ st Russo); Chiella N., Finaldi, Di Giacomo M., Cicia; Discepolo, Serrone (5′ st Chiella M.E.), Petrillo (31′ st Mastrangelo), Tagliamonte; Di Giacomo R. (16′ st Arpaia), Migliozzi (19′ st Piccirillo). Allenatore: Petraglia.

ARBITRO: Giaquinto di Napoli.

RETI: 44′ pt De Sio rig. (PS), 30′ st De Luca (PS), 33′ st Piccirillo rig. (AE).

AMMONITI: Giammetta (PS), Granato (PS), Federico (PS), Santoriello (PS, in panchina), Di Giacomo R. (AE), De Sio (PS), Nocera (PS), De Luca (PS), Chiella M.E. (AE), Cesarano (PS).

ESPULSO: 44′ pt Cicia (AE).

Esordio con vittoria casalinga allo stadio Sessa per la Prosangiorgese, che batte di misura nella prima giornata del campionato di Promozione l'Academy Ebolitana. Primo tempo bello e divertente, con tante azioni da una parte e dall'altra. Nonostante le tante occasioni però, sembra che solo un episodio possa sbloccare la gara. E questo arriva puntuale al minuto 44. De Sio è bravo in area ad aggirare il difensore che lo atterra in area. Per l'arbitro nessun dubbio, è calcio di rigore. Per il difensore Cicia arriva anche il secondo giallo e questo costringe all'Ebolitana a rimanere in dieci. Sul dischetto va lo stesso De Sio che non sbaglia e sigla l'1-0. Nella ripresa i padroni di casa si limitano a controllare il punteggio, ed è per questo che le migliori azioni arrivano tutte in coda, in particolare nell'ultimo quarto d'ora. Il raddoppio della Prosangiorgese è un'invenzione di De Luca, che sorprende il portiere avversario Russo (entrato al posto di Cavaliere) fuori dai pali con un tiro dalla trequarti. E' 2-0. Pochi minuti e l'Ebolitana riapre la partita. Sugli sviluppi di un corner il difensore Veneziano colpisce la palla con una mano. Anche in questo caso nessun dubbio per l'arbitro che fischia rigore. Sul dischetto va Piccirillo, il cui colpo di testa ha provocato il fallo di mano, che batte Cesarano per il 2-1. Il punteggio non si muoverà più, e così la Prosangiorgese vince. Dopo questa sconfitta, si sono separate le strade dell'Ebolitana e di mister Petraglia. Questa la nota del club: "Una scelta dura e drastica ma allo stesso tempo una scelta che va al di là del rapporto umano che si era creato con mister Petraglia. Noi siamo l’Ebolitana e pensiamo solo al bene di essa. Da oggi, in forma consensuale - recita il comunicato -, i rapporti calcistici tra la nostra società e mister Petraglia si interrompono augurando allo stesso un futuro ricco di soddisfazioni. Comunichiamo, inoltre, di aver affidato la guida tecnica a Marco Mastrangelo, con l’auspicio di raggiungere gli obbiettivi prefissati".