Luce a San Siro: Ribéry è pronto a guidare la Salernitana e gli ultras preparano l'esodo

Non importa per quanto tempo. Non conta se dall'inizio oppure a partita iniziata: Franck Ribéry sarà della partita, sabato 4 dicembre, contro il Milan. Stamattina ha partecipato alla sgambatura che l'ippocampo ha sostenuto al centro sportivo Mary Rosy, contro la formazione Primavera. La Salernitana, reduce dal ko casalingo contro la Juventus, affronterà un'altra corazzata del campionato. Il Milan, infatti, è reduce dalla vittoria per 3-0 in casa del Genoa, è in piena corsa per lo scudetto e tallona il Napoli, avanti di un punto.

La tattica

L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, affiderà le sue dichiarazioni di presentazione al sito ufficiale. Negli occhi ha l'occasione sprecata da Ranieri (palo) contro la Juventus ma anche la sontuosa scenografia realizzata dalla curva Sud Siberiano, "L'ammore overo". L'impressione è che la Salernitana, al netto dello svarione difensivo che ha propiziato lo 0-2 di Morata, si sia compattata e ritrovata quando è stata disposta con 3 centrali. Nulla è scontato: il Milan ha classe e velocità, Messias, Ibrahimovic, Leao. Ha la quantità e resistenza di Tonali e Kessie, ha le manone di Maignan e le sgroppate di Hernandez. Il Milan è il Milan. Il ballottaggio in attacco Djuric-Simy pare già vinto in partenza dal primo, in casa granata. Ci sarà colpo d'occhio anche nel settore ospiti: i tifosi della Salernitana hanno polverizzato i biglietti a disposizione.