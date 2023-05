Arriva la salvezza aritmetica, la Salernitana fa festa sui social: "Avanti BersaglierA"

La Salernitana è salva: c'è il conforto dell'aritmetica. La certezza è arrivata pochi minuti prima delle ore 20, dopo la sconfitta del Verona a Bergamo. Il club granata ha accolto la notizia con una grafica celebrativa.

I dettagli

Sui social, la Salernitana ha pubblicato "Avanti BersaglierA" con la lettera A in evidenza. Ha voluto in questo modo rendere omaggio non solo al risultato raggiunto ma anche alla tradizione e al richiamo delle radici: ardita, orgogliosa e fiera, come ai tempi dello stadio Vestuti, la Bersagliera con 38 punti ha tagliato il traguardo della salvezza in Serie A con tre partite d'anticipo. Non ci sarebbe neppure bisogno di mettere palla al centro allo stadio Olimpico, alle ore 18.30 del 22 maggio. La partita, invece, servirà per integrare altri record: mai la Salernitana ha conquistato più di 38 punti in A.

La festa e le dichiarazioni del patron

In attesa di tributare il meritato applauso ai calciatori il 27 maggio contro l'Udinese (la partita è stata posticipata), scoppia la festa in città: caroselli d'auto in centro, fuochi d'artificio in zona stadio Arechi, fumogeni accesi sulla Lungoirno. "Con tre partite ancora da giocare la Salernitana e tutti i tifosi Salernitani possono festeggiare un’altra storica salvezza nella massima serie del Campionato Italiano di calcio - ha scritto sui social il presidente granata, Danilo Iervolino -.Sono felicissimo di questo gruppo di calciatori che ha dimostrato di essere Campione dentro e fuori dal Campo.A loro la nostra infinita gratitudine per il grande risultato raggiunto. Un grazie di cuore al nostro Mister Sousa che ha saputo dare energia e fiducia ai nostri ragazzi, al nostro direttore De Sanctis per le sue straordinarie e coraggiose intuizioni,al nostro Ad Maurizio Milan che con eleganza e caparbietà gestisce le attività della nostra società,a tutti i collaboratori,ed infine ad i nostri Tifosi che sono l’orgoglio e la forza di questa squadra. Grazie a tutti. Il sogno continua. Avanti Tutta!".