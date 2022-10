La Scafatese ribalta il Lioni

SCAFATESE-POL. LIONI 2-1

SCAFATESE: Botta, Trezza, Esposito, Masullo, Di Pasquale, Cavaliere, Manzo (77' Mascolo), Costantino (62' Canale), Napolitano (83' Tagliamonte), Evacuo (90' Iovinella), Alvino (86' Iommazzo). A disposizione: Cappuccio, Iovinella, Iommazzo, Canale, Zatico, Senatore, Ferrentino, Masconolo, Tagliamonte All: Liquidato.

LIONI: D'Aquino, Acka, Maresca, Asante (90' Elveti), Campagnuolo, Luongo, Granata (62' Ciociola), Marasco, Cacciottolo (77' Zinno), Ascione (83' Autiero), Amarante (48' Greco). A disposizione: Sicignano, Autiero, Petrozzino, Greco, Rizzo, Fiorentino, Elveti, Zinno. All: Marasco,

RETI: 45' Acka, 56' Napolitano, 85' Tagliamonte.

ARBITRO: Leonardo Salvatori di Macerata.

Vittoria al cardiopalma per la Scafatese di mister Liquidato che, contro un Lioni tignoso e difficile da affrontare, riesce a ribaltare lo svantaggio maturato allo scadere della prima frazione e a conquistare la terza vittoria consecutiva in campionato, rilanciandosi pesantemente in classifica. Mister Liquidato recupera finalmente Alvino e ripropone il 3-5-2 schierando la solita difesa a tre composta da Trezza, Esposito e Masullo, puntando poi su Di Pasquale e Manzo sugli esterni, su Cavaliere, Costantino e Napolitano a sostegno della coppia Alvino-Evacuo. Dall'altro lato del campo c'è il Lioni allenato da una vecchia conoscenza del calcio scafatese, quell'Antonio Marasco capitano giallobleu nella stagione 2006/07, una delle colonne che con 32 presenze e 5 reti in campionato contribuì al ritorno tra i professionisti. Sul sintetico del Giovanni Vitiello le prime occasioni sono tutte di marca locale: al 10' verticalizzazione per Evacuo che supera il portiere ma non riesce a trovare l'angolo giusto per centrare lo specchio mentre al 22' Di Pasquale pesca ottimamente Costantino che calcia di prima e vede la sua conclusione uscire di pochi millimetri alla destra del palo alla destra di D'Aquino. Doppia protesta canarina tra il 33' e il 35': un indemoniato Vincenzo Manzo dialoga perfettamente col compagno di catena Masullo, cross basso per Evacuo che prova a concludere di prima e reclama un tocco con il braccio di un difensore avversario; passano 120 secondi e stavolta è lo stesso Manzo a calibrare sulla testa del centravanti col numero 9 un cioccolatino che Evacuo scarta con la voracità della preda feroce, colpendo di testa e insaccando alle spalle di D'Aquino, ma la bandierina alta del primo assistente annulla la rete. Prima del fischio finale, però, sono gli ospite a passare in vantaggio: da circa 25 metri l'esterno Acka pesca il jolly e disegna una traiettoria bellissima e allo stesso tempo velenosa, con la palla che prima bacia il palo alla sinistra di Botta e poi entra in rete. La Scafatese non ci sta e al rientro dagli spogliatoi i canarini cominciano a macinare calcio e costruire occasioni, andando vicini al pareggio prima con Costantino e poi con Alvino, ma al 49' il neo entrato Greco quasi non mette a segno il colpo del ko colpendo il palo. Si tratta però dell'unico episodio ospite della ripresa, poi è tutto un monologo giallobleu. Al 56' la chiave per aprire la porta di D'Aquino la trova Napolitano: il tuttocampista canarino in girata aerea sigla il pareggio e regala nuova linfa agli spettatori del Vitiello. Liquidato fa entrare Canale e Mascolo e la verve offensiva dei padroni di casa ne giova e, al termine di una delle solite sortite offensive targate Manzo e Masullo sulla sinistra, ne nasce il cross per Alvino che colpisce a botta sicura ma centra beffardamente la traversa. Mascolo ci prova con un destro a giro che esce di un niente, ma all'83' Liquidato lancia sul tavolo verde l'asso nella manica inserendo Tagliamonte e, dal momento del primo scarpino messo sul prato in sintetico l'attaccante classe 1999 alla prima vera sortita offensiva, dopo un dialogo con un mai domo Evacuo, prende in controtempo D'Aquino e segna un gol che taglia le gambe agli ospiti di Marasco e permette alla Scafatese di mettere in ghiaccio tre punti che potranno pesare tantissimo nell'economia della stagione.