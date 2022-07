La Scafatese riparte da mister Stefano Liquidato

La Scafatese ha annunciato ufficialmente Stefano Liquidato come nuovo allenatore per la stagione 2022-23. Uomo di campo con il calcio nel sangue, cresciuto nelle giovanili di Varese e Sampdoria, Liquidato da calciatore ha vestito le casacche di Siracusa, Bisceglie, Formia, Benevento, Puteolana e Cassino. Passato dal prato verde alla panchina si è fatto subito notare con una grande stagione con la Frattese, prima del capolavoro targato Fondi nel 2009-10, culminato con la vittoria del campionato di serie D e conseguente promozione tra i professionisti. In seguito è stato seduto sulle panchine di Nola, a cavallo tra serie D ed Eccellenza, San Tommaso e Virtus Campania Ponticelli. "Bisogna stare sul pezzo perché questo è un anno importante - sono state le sue prime dichiarazioni da tecnico giallobleu -. La riforma dei campionati cambia di nuovo le carte in tavola e, senza il minitorneo di fine stagione, ogni partita tornerà ad acquisire un valore di importanza altissimo. Posso dire di essere non felice ma strafelice per la stima e per l'opportunità datami dal presidente Giordano e dal direttore Vitaglione, che cercherò di ricambiare con il lavoro e con la dedizione".