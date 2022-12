La Scafatese va prima sotto e poi ribalta tutto

CASTEL S. GIORGIO-SCAFATESE 1-2

CASTEL SAN GIORGIO: Coppola, Cesarano 04, Elefante, Catalano, De Palma (87' Orefice), Liccardi, Grande, Sannia (69' Romano 04), Delle Donne, Ferrentino (69' D'Angolo), Pescicolo 03 (84' Bamba 04). A disposizione: Strino 03, Accarino 03, Anzalone, Orefice, D'Angolo, Granato, Lavorante 04, Romano 04, Bamba 04. All: Contaldo Alfonso.

SCAFATESE: Botta 04, Trezza, Di Pasquale 03 (65' Galasso 03), Masullo (17' Manzo), Iovinella, Cavaliere, Costantino (95' Esposito), Napolitano (65' Iommazzo), Tagliamonte (45' Senatore), Evacuo, Alvino. A disposizione: Pozzani 05, Iommazzo, Salvatore 04, Canale, Zatico 04, Esposito, Manzo, Senatore 04, Galasso 03. All: Liquidato Stefano.

RETI: 16' Pescicolo, 71' Alvino, 97' Iovinella.

ARBITRO: Alessandro Angelo di Marsala.

Il grande cuore giallobleu pulsa ancora forte nell'infrasettimanale di Castel San Giorgio, con la Scafatese di mister Liquidato che va prima sotto contro i padroni di casa e poi ribalta tutto riuscendo a vincere al minuto numero 97 con il guizzo di Davide Iovinella, alla sua prima rete nella seconda era giallobleu. Dopo il pareggio con il Giffoni Sei Casali il tecnico canarino è costretto ancora una volta a fare a meno di Esposito, che stringe i denti e va in panchina, e punta sulla coppia difensiva Iovinella-Trezza, con Masullo e il rientrante Di Pasquale esterni, centrocampo con Napolitano, Cavaliere e Costantino a sostegno di Alvino, Evacuo e Tagliamonte; dall'altro lato del campo l'ex allenatore giallobleu Alfonso Contaldo punta dapprima sul 4-3-1-2 e poi sul 4-2-3-1, potendo contare tra gli altri anche i due nuovi innesti Liccardi e Grande, oltre ai due ex canarini Ferrentino e Delle Donne. Sul sintetico del Domenico Sessa il primo tempo vede un leggero predominio dei padroni di casa che si rendono pericolosi fin da subito con una ripartenza orchestrata da Ferrentino e nata mentre i canarini chiedevano di mettere palla fuori per un dolore a Napolitano. Gli ospiti rispondono con i due destri dalla distanza di Tagliamonte, ma il Castel San Giorgio ci riprova subito con la conclusione di Grande e poi passa in vantaggio al 16' con Pescicolo, lesto a correggere in tap-in dopo la bellissima conclusione di Botta sul primo tentativo di Delle Donne. Gli ospiti si affidano ad Alvino che al 26' conclude di sinistro a botta sicura ma vede il suo destro ribattuto sulla linea, ma gli uomini di Contaldo costruiscono ghiotte occasioni e si inchinano solo dinanzi a Botta, bravo a rispondere sulle conclusioni di Grande e Pescicolo al 29' e di Catalano al 33'. Prima di andare negli spogliatoi il primo giallo della gara, con Davide Evacuo che vede il suo gol annullato per un dubbio fuorigioco. Nella ripresa Liquidato perde anche Tagliamonte, sostituito dall'ottimo Senatore, ma il secondo tempo, nonostante venga aperto da una spettacolare giocata di Grande, vede la Scafatese alzare un po' l'asticella del gioco e produrre più occasioni rispetto alla prima metà gara: vanno fuori di un nulla infatti i due tiri di sinistro di Costantino al 52' e Alvino al 55'. Liquidato inserisce anche l'altro 2003 Galasso che riesce a trasformarsi in una vera e propria spina nel fianco della retroguardia rossoblu, a partire dal colpo di testa del 66', terminato di poco alto. Sembra esserci un incantesimo sulla porta di Coppola, ma al 71' la Scafatese riesce a eludere la maledizione con Evacuo che gioca di sponda per Alvino e il sinistro del numero 7 che non lascia alcuno scampo all'estremo difensore dei padroni di casa. Gli ospiti capiscono che è il momento di spingere sull'acceleratore e ci riprovano tre minuti più tardi con la sponda di Trezza verso Iovinella, anticipato di poco. All'84' arriva il secondo episodio dubbio: sugli sviluppi di calcio d'angolo Senatore colpisce di sinistro dalla distanza e realizza il sorpasso accarezzando il palo, ma ancora una volta il secondo assistente alza la bandierina e annulla, nonostante nessun altro giallobleu abbia toccato la sfera. Dopo il destro di Costantino a lato e il sinistro incrociato di Alvino di poco fuori la partita sembra indirizzarsi verso un pareggio, ma se su una cosa si può contare quest'anno è sullo spirito mai domo della squadra giallobleu: Liquidato inserisce anche Esposito e riesce a prolungare di un minuto il recupero, Galasso crossa di sinistro su punizione e, dopo una mischia, Iovinella colpisce di sinistro e lascia di stucco Coppola mandando in visibilio i supporters giunti di Scafati. Il triplice fischio finale concede ai canarini non solo i tre punti e l'aggancio alla seconda posizione in classifica, ma anche l'ennesima emozione di una stagione non adatta a tutti i deboli di cuore.