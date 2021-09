La Scafatese vince, convince e passa il turno di Coppa Italia

Vince, convince e strappa la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia d'Eccellenza la Scafatese, che rifila tre gol al Vico Equense. Partita a dir poco a senso unico per la formazione gialloblu che conferma di attraversare non solo un ottimo stato di forma in vista dell'inizio del campionato, ma anche di avere i giusti automatismi in campo. La Scafatese inizia subito con il piede sull'acceleratore e con il colpo di testa di Malafronte va vicina al vantaggio. Lo stesso attaccante fa comunque centro poco dopo quando assistito da Siciliano non deve fare altro che spingere il pallone in rete per l'1-0. Pur sotto nel punteggio il Vico Equense prova a giocare e non ne vuol sapere di chiudersi in difesa. E così per tutto il primo tempo si assiste ad una gara comunque molto aperta. Ad inizio ripresa una disattenzione della difesa ospite permette alla Scafatese di raddoppiare. E' ancora Siciliano a rendersi protagonista servendo un cross al bacio al compagno Iannini che gonfia la rete e sigla il gol del raddoppio. Questa volta il Vico Equense non attutisce il colpo. La rete del raddoppio è una vera e propria mazzata. La Scafatese guadagna campo, si impadronisce del centrocampo. La squadra gialloblu protesta anche per un rigore negato dall'arbitro, ma poco importa. La partita scorre sui binari congeniali ai padroni di casa. Ma non è finita, perché al minuto 88 è ancora Siciliano che si rende protagonista di un'altra bella azione che porta, questa volta sì, a concedere il penalty. Sul dischetto va lo stesso Siciliano che non si fa ipnotizzare e realizza il 3-0. Per l'attaccante gialloblu, autore di due assist in questo match, si tratta del gol numero cento in carriera. Un traguardo importante raggiunto con la maglia della Scafatese che indossa ormai da diversi anni.