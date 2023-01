La Victoria Marra ribalta l'Atl. S. Gregorio

Squadra in casa

Squadra in casa Victoria Marra

Ritorno dei quarti di finale di Coppa Campania allo stadio Vitiello di Scafati, dove la Victoria Marra ha ospitato l'Atletico San Gregorio. All'andata era finita con una sconfitta dei padroni di casa per 3-1, dunque l'imperativo era quello di fare bene e cercare di ribaltare il risultato. E la Victoria Marra c'è riuscita, portando l'incontro ai calci di rigore dopo il 2-0 dei tempi regolamentari, e vincendo poi 4-2 alla roulette dei penalty. Finisce a Scafati, dunque, il sogno Coppa Italia per la squadra ospite di mister Dente. Nell'arco della partita, la Victoria Marra è sembrata più decisa ed ha chiuso il primo tempo già sull'1-0. L’Atletico ha tentato di scuotersi nel secondo tempo, con un gol annullato a Serritella per presunto fuorigioco. Dopo i tempi regolamentari, il risultato è stato decretato ai calci di rigori con gli errori decisivi di Serritella e Lordi.