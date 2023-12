Latte Dolce e Nocerina non si fanno male, è 0-0. Punto esterno per i molossi

Latte Dolce e Nocerina non si fanno male nella gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie D. La formazione di Marco Nappi non va oltre il pareggio sull’ostico terreno di gioco di Sassari. La cronaca si apre con una conclusione di Scognamillo dai venticinque metri al 3’, la sfera termina sul fondo. La replica dei rossoneri si registra al 12’ con Citarella che, dal vertice destro dell’area di rigore, chiama in causa l’estremo difensore. Al 24’ Grassi cerca di sorprendere Venturini con un tiro-cross, l’estremo difensore di mister Nappi non si fa trovare impreparato e blocca. L’azione si ribalta e Guida, dal limite, non indirizza verso lo specchio. Sul versante opposto, al 26’, Cabeccia pennella per Scognamillo che di testa spedisce fuori. Passata la mezz’ora il Latte Dolce si rende pericoloso ancora con il suo numero 4, sul capovolgimento è Guida ad impegnare Carboni e compagni in due occasioni.

Ad inizio secondo tempo ancora il numero uno locale deve rispondere presente al tentativo di Rossi quando il cronometro dice 47’. Al 57’ Salaris si ritaglia lo spazio per la giocata personale dalla distanza, la palla termina a lato. Al 61’ Parravicini svetta in area, ma la mira è da rivedere. Nel finale ancora intervento provvidenziale di Carboni che tiene la porta inviolata e nega la gioia del gol a Basanisi. Brivido nel finale per la Nocerina, il Latte Dolce non ne approfitta. Lo squillo conclusivo è de molossi, il risultato però resta inchiodato.