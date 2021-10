Bilancio Lazio, soldi alla Salernitana: l'ultima "pioggia" è di circa 3 milioni di euro

La cifra è riportata nel rendiconto finanziario che il club capitolino, società quotata in Borsa, ha approvato al 30 giugno 2021. Si tratta del finanziamento per l’utilizzo di diritti commerciali e pubblicitari "nell’obiettivo - si legge nella nota della Lazio - anche dell’impiego e della valorizzazione del proprio patrimonio sportivo soprattutto del settore giovanile"

Ultima erogazione, l'ultima pioggia, l'ultima in assoluto: la Lazio ha immesso nelle casse della Salernitana circa 3 milioni di euro. La cifra è riportata nel rendiconto finanziario che il club capitolino, società quotata in Borsa, ha approvato al 30 giugno 2021 e doveva pubblicare sui propri organi ufficiali, dandone evidenza pubblica entro le ore 24 di ieri.

I dettagli

Si tratta del finanziamento per l’utilizzo di diritti commerciali e pubblicitari "nell’obiettivo - si legge nella nota della Lazio - anche dell’impiego e della valorizzazione del proprio patrimonio sportivo soprattutto del settore giovanile". Ultima erogazione. C'entra il trust che ha come conseguenza l'autonomia per la Salernitana e l'indipendenza dalla Lazio. E' precisato anche nella nota della società biancoceleste: “A far data dal 25 giugno 2021 la società, a seguito della costituzione di un trust, non risulta essere più una correlata“ della Lazio.

Il premio

Occhio, invece, al tesoretto Akpa Akpro: c'è un investimento laziale di 12,7 milioni di euro per premi di valorizzazione e acquisto di diritti alle prestazioni sportive. A proposito del premio, però, Claudio Lotito aveva spiegato: "Dovranno essere raggiunti determinati obiettivi, che matureranno eventualmente in 5 anni”.