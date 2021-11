Lazio-Salernitana: polverizzati i biglietti settore ospiti, in arrivo una nuova scorta

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

La carica dei 2700, quelli dei tempi supplementari: sono stati messi a disposizione della tifoseria della Salernitana altri biglietti di curva Sud dello stadio Olimpico. Il settore ospiti, Distinti Sud, è invece sold out: venduti i 4324 biglietti disponibili per la sfida alla Lazio.

I dettagli

L'onda granata raggiungerà Roma domenica 7 novembre. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18. Nel comunicato stampa attraverso il quale viene annunciato un supplemento di biglietti a disposizione, la Lazio raccomanda ai propri sostenitori di non acquistare biglietti di curva Sud, dal momento che questo settore è stato aperto al pubblico solo come ampliamento e dunque appendice del settore ospiti, in ragione dell'enorme richiesta di biglietti.