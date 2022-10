La Salernitana sfida la Lazio, parla Nicola: "E' bello avere tifosi in allenamento, lotteremo per loro"

"Bradaric si è allenato e non ha avuto particolari difficoltà". Il via libera di Davide Nicola, in conferenza stampa, fuga i dubbi circa il suo impiego allo stadio Olimpico, domani contro la Lazio. Sulla fascia sinistra "lo possiamo immaginare, voglio vedere anche chi giocherà dall'altra parte ma ci può stare". La Lazio perde Immobile e utilizza Felipe Anderson o Cancellieri come falso nueve. La Salernitana potrebbe tenerne conto, utilizzando un altro difensore centrale: "Lovato deve completare il recupero dalla gastroenterite, lo vedo pronto, abbiamo anche Daniliuc, Fazio, Bronn. La Lazio è brava nelle trianagolazioni e nello scambio stretto. Sanno accelerare, stare bassi, tengono una linea difensiva stretta e compatta e quindi noi dobbiamo essere abili a scivolare nella linea da tre e quattro, aggressivi. Vilhena e Lassana Coulibaly non rientrano nei giocatori stanchi e da valutare".

Lo step e l'infermeria

"Non abbiamo mai avuto gravi defezioni, siamo stati forse un po' corti a centrocampo. Bohinen sta crescendo sempre di più, ha bisogno adesso di giocare per completare il recupero. Adesso vediamo se dall'inizio o a gara in corso. Sta progredendo anche Maggiore e quindi a breve possiamo finalmente chiedergli di fare il suo ruolo, quello di mezzala". In avanti potrebbero giocare tutti "e anche Botheim mi soddisfa molto anche quando entra, riesce sempre ad essere convinto e ciompetitivo. Pure in avanti potremmo vedere scelte diverse". La Lazio insieme al Napoli produce il migliore gioco e fraseggio, difficile da affrontare anche sul piano del palleggio. "Loro hanno giocato in coppa giovedì, potrebbero fare scelte e decidere di far riposare qualcuno. La Lazio è un'avversaria che potrebbe darci una mano, nel senso che può abituarci ad interpretare meglio. Abbiamo visto che siamo aggressivi solo in certi casi. Voglio, invece, lo stesso livello di aggressività lavorando sulle coperture e marcature preventive". Dia giocherà? "Quando un giocatore del genere ha qualche difficoltà bisognerà tener conto di tutto. Oggi si è allenato regolarmente". A proposito di attaccanti, "a me Valencia piace moltissimo - dice Nicola - e stiamo lavorando per impiegarlo anche in un altro ruolo che non dirò". Potrebbe essere la mezzala, nella quale è stato già utilizzato per alcuni spezzoni di partita.

I tifosi

E' stata una settimana particolare, i tifosi hanno incitato la squadra: "Mi ha fatto particolarmente piacere e sarebbe bello avere almeno un allenamento a porte aperte con la tifoseria sugli spalti. E' un allenamento aggiuntivo, quando ci sono i nostri tifosi ci danno sempre una carica in più e per i calciatori è più stimolante".