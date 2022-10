Il Viminale classifica Lazio-Salernitana come partita a rischio: i tifosi granata a caccia dei biglietti

Lazio-Salernitana è una partita a rischio. Il Viminale l'ha inserita tra le partite con il bollino rosso e questa classificazione inciderà sulla prevendita dei biglietti per il settore ospiti, che non è ancora cominciata.

Lo scenario

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, ha tenuto conto dei precedenti burrascosi che hanno caratterizzato le ultime sfide di campionato, in particolare l'ultima allo stadio Olimpico. L'anno scorso, un gruppo di ragazzi fu aggredito all'uscita dal ristorante. I pullman che trasportavano i tifosi della Salernitana a Roma furono presi in consegna allo stadio Arechi e scortati per tutto il tragitto. Fu accumulato notevole ritardo, ci furono due perquisizioni, una larga fetta della torcida granata entrò nel settore ospiti all'inizio del secondo tempo. Le forze dell'ordine presero anche nota dell'esplosione di alcune bombe carta sulla pista d'atletica, una delle quali mandò in tilt l'impianto audio. La classificazione della gara tra quelle a rischio spingerà la Questura e il Commissariato Prati, che è competente per territorio, ad alcune valutazioni. Saranno discusse in sede di Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza. E' probabile la sensibile riduzione della capienza del settore ospiti, che convenzionalmente in queste ore è stata fissata a quota 2800 posti, cioè la metà della capienza originaria. Il calcolo per convenzione e arrotondamento, che necessita di conferme da parte delle forze dell'ordine, tiene conto di quanto accadde in occasione di Lazio-Napoli, una partita per la quale fu previsto il 50% della capienza settore ospiti. Questa percentuale, però, non è scontata: potrebbero esserci ritocchi. La certezza al momento riguarda la modalità d'acquisto: solo i possessori di fidelity card potranno acquistare il biglietto.