Pochi biglietti per Roma, la rabbia degli ultras granata: "Diserteremo"

Squadra in casa

Squadra in casa Lazio

Pochi, pochissimi biglietti a disposizione per Lazio-Salernitana: per motivi di ordine pubblico, saranno garantiti solo 500 biglietti ai tifosi granata, solo con fidelity card. La reazione degli ultras è stata rabbiosa e ha generato un comunicato stampa attraverso il quale annunciano che diserteranno in massa la trasferta allo stadio Olimpico. Pubblichiamo uno stralcio.

La nota

"650 biglietti significa fare una lotteria tra chi deve partire e chi deve rimanere a casa e noi questa cosa non la faremo mai. NOI NON CI SAREMO E CHIEDIAMO A TUTTA LA TIFOSERIA SALERNITANA DI FARE Altrettanto. QUEL SETTORE DEVE RIMANERE VUOTO E DEVE RAPPRESENTARE LA VERGOGNA DI UNA DECISIONE PRESA SENZA ALCUN SENSO Logico. SIA CHIARA UNA COSA: CHI NON SI ATTIENE A QUANTO Scritto, SARÀ CONSIDERATO CONTROCORRENTE E NOSTRO Nemico".

CURVA SUD SIBERIANO