Salernitana quanto sei bella, la voce dei tifosi: "Grazie ragazzi"

La Salernitana vince, stanga, sbanca. Vince sul campo e ritiene di averlo fatto anche fuori dal rettangolo di gioco, prendendosi una rivincita. Per questo motivo, ieri sera, gli ultras si sono raduntati in massa davanti al centro sportivo Mary Rosy per inneggiare alla casacca granata. Non sono mancati i cori di sfottò verso la Lazio battuta.

La voce dei tifosi

"Lotito la senti questa voce - scrive Mimmo Rinaldi - Nella mia testa rimbombava il coretto di vittoria che la curva rivolgeva al vecchio patron. E' stata La partita in cui Sepe continua a non piacermi, la partita nella quale Nicola finalmente capisce che Candreva e Mazzocchi sulla stessa fascia creano scompiglio e poi la partita di Bradaric, che conferma la sua condizione fisica e atletica. Il buon secondo tempo della settimana scorsa non è stato un episodio. E' stata la partita nella quale i tifosi giustamente hanno deciso di protestare contro restrizioni assurde. La partita insomma con la P maiuscola. Ecco tutto ciò per dire che siamo contenti da morire e che forse sarà difficile prendere sonno nei prossimi giorni. Siamo strafelici e tutto questo già basta per entrare nella storia". Mario De Rogatis: "Impresa straordinaria, una notte storica per i granata, una delle più importanti della storia calcistica. Vittoria maturata con una personalità ed autorevolezza sorprendenti. Siamo stati eccellenti in tutti i reparti, e sono felice per la prestazione di Bradaric, finora deludente, che ha osato di più sulla fascia. Più dieci sulla quart'ulrima dopo 12 giornate? Mi sembra di sognare". Antonio Positano: "Salerno ha vinto due volte: lo ha fatto sul campo e quando ha deciso di non seguire la squadra nella trasferta allo stadio Olimpico. Grande prestazione, bellissimi gol e bellissime sensazioni. Una prestazione gagliarda dinanzi a chi per anni ha maltrattato noi gente di mare". Paolo Toscano: "Bella partita. Giocata con voglia e determinazione. Bravo Nicola a mettere in campo una ottima formazione e bravo anche nei cambi. La squadra ha saputo anche soffrire e ha reagito molto bene. Peccato che questa vittoria sia avvenuta senza tifosi al seguito". La consueta chiosa di Ciro Troise: "Bello vincere in casa della vecchia proprietà. Probabilmente la battuta sarà già stata fatta ma nel dubbio direi che abbiamo restituito i primi tre palloni.