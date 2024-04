Capienza ridotta e ultras granata in protesta: "Diserteremo la trasferta allo stadio Olimpico"

La capienza del settore ospiti è stata ridotta a 500 posti in occasione di Lazio-Salernitana. Gli ultras granata contestano il provvedimento e hanno deciso di disertare lo stadio Olimpico venerdì 12 aprile. Era accaduto anche la scorsa stagione. I gruppi della curva sud Siberiano, attraverso una nota congiunta, hanno manifestato il proprio dissenso.

Gli stralci

Il comunicato è stato diffuso attraverso le pagine social degli ultras. “Ancora una volta e sempre con le stesse modalità. Non ci va nemmeno più di commentarle, queste decisioni. Da ottobre 2022 ad aprile 2024 (fate voi il conto dei giorni che sono passati) il risultato è sempre lo stesso: 500 biglietti in un settore che ne può contenere molti di più è per noi una offesa. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa stagione e chi deve assumersi la responsabilità di gestire e governare un evento sportivo non ha trovato una soluzione ad un problema inesistente. Come l’anno scorso, noi non ci saremo, perché è una decisione che riteniamo senza senso, senza motivazione valida. Quel settore senza di noi sarà sicuramente un sollievo potendo contare su una tranquilla serata nella quale si potrà fare passerella televisiva giustificando un ruolo che meriterebbe altre figure, di spessore ben diverso, in grado di saper assumere responsabilità che evidentemente non si è in grado di sopportare”.