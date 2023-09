La mira di Cabral non è quella di Dia: la Salernitana perde a Lecce

Manca Dia - certo - ma non mancano gli attributi alla Salernitana, che dopo 20' di sbandamento, senza il bomber e sotto di un gol, viene ridisegnata da Sousa, decide di difendere più alta e in pressione e sfonda quattro volte dalle parti di Falcone. La mira, però, non è quella di Boulaye, soprattutto quella di Cabral che, prima di causare il rigore del definitivo 2-0 in pieno recupero, dapprimaè sfortunato perché colpisce un clamoroso palo interno e poi divora un clamoroso rigore in movimento su assist di Bohinen. Poteva essere il gol del meritato pareggio, per quanto aveva prodotto la Salernitana dal primo svantaggio in poi e invece è l'errore che fa calare il sipario sulla partita, scontro diretto per la salvezza. Adesso il club granata deve sfruttare la pausa del campionato che giunge provvidenziale: prima di spalancare la finestra sulla doppia gara casalinga (Torino e Frosinone) la società deve guardare in casa propria e deve guardare negli occhi Dia. La sua assenza a Lecce è stata penalizzante, molto penalizzante per la squadra.

La tattica

Paulo Sousa vuole impedire che il Lecce sfondi sulla propria sinistra con Banda. Decide quindi di difendersi attaccando a propria volta: non c'è Mazzocchi sull'out destro ma Cabral (l'esperimento in fase difensiva non riesce) e Kastanos, il primo a tutta fascia e l'altro sul centrodestra, da sottopunta. Al "Via del Mare" si consuma l'esclusione di Dia annunciata dal ds De Sanctis in conferenza stampa. Chi al suo posto? Sousa scioglie il dubbio lasciando in panca Ikwuemesi e utilizzando Botheim. Alla vigilia aveva anche elogiato il dinamismo e la pressione esercitata dal Lecce sui portatori di palla avversari. Vicino a Coulibaly, dunque, non sceglie un passista come Bohinen ma un trottolino, Legowski. D'Aversa, allenatore dei salentini, premia invece il gol realizzato da Krstovic a Firenze e gli affida le chiavi dell'attacco. Fuori Strefezza.

La cronaca

Vispa, in palla e con le frecce sulle fasce, il Lecce produce subito una manovra avvolgente e invade pronti, via la metà campo della Salernitana. La fa franca Lovato al 2' (fallo per fermare Banda, regola del vantaggio, non ammonito), poi non è sfruttato il tiro cross da sinistra dei pugliesi. I granata però arrancano e al 6' subiscono. Si fanno male da soli: Legowski non è preciso nella rifinitura che può mandare in porta Cabral e poi Bradaric è maldestro nell'assistenza a Botheim. Così il Lecce guadagna il fallo laterale da destra e la Salernitana è di nuovo ingenua, perché a difesa schierata Gyomber perde il duello con Krstovic. Colpo di testa angolatissimo, tra palo e portiere: Ochoa battuto, 1-0 Lecce (6'). La Salernitana non esce dall'angolo, anzi rischia di subire ancora. La mattonella che si illumina a ripetizione è quella di Banda: tiro forte e teso al 18' e Ochoa respinge in tuffo. Poi nell'altra area di rigore Botheim difende un buon pallone ma commette un errore tattico, di lettura: anziché sfruttare il rimorchio di Cabral, spalle alla porta e da posizione defilata decide di avvitarsi e crossare lemme in area piccola per un centravanti che non c'è, che non può esserci perché... è quello che fa il cross. La squadra di Sousa si aggrappa anche a qualche spunto individuale: in fase di non possesso, Cabral traballa nel contenere Banda, però quando si rovescia il fronte offensivo è il più vispo. Un suo rifornimento a Kastanos, al 28', è l'assist per il tiro - centrale - del cipriota. Alta, due minuti dopo, la punizione battuta da Candreva e che il capitano si procura dopo il break di Cabral. La differenza però la fa il numero 9 Krstovic: non solo difende sull'out e smista divinamente il pallone ai compagni ma va anche a proporsi e ad impattare di nuovo di testa in area di rigore (alto di poco, 33'). Ha l'occasionissima pure la Salernitana e la costruiscono Kastanos e Candreva. Il cipriota inventa un assist al bacio e mette Tonino davanti a Falcone. Candreva tira forte ma non angola: colpisce la gamba del portiere (43').

La ripresa

Sousa non cambia interpreti ma la posizione di Kastanos e Cabral. Il cipriota staziona largo a destra e il capoverdiano più avanzato e più libero da compiti di copertura. Al 10' Candreva caracolla a destra e prova la soluzione balistica complicata: tiro di sinistro a giro (fuori) dopo aver alzato la testa e aver trovato l'area sguarnita, non riempita, mal riempita. Botheim continua ad essere un pesce fuor d'acqua da centravanti e neppure difende palloni spalle alla porta per far respirare o avanzare la squadra. Azione fotocopia al 13', stavolta Candreva è il rifinitore per Cabral che opta per il tiro: svirgola, pallone sui tabelloni pubblicitari. Tre cambi per Sousa: esceìono Lassana, che pochi minuti prima aveva subito una sbracciata fortuita da Kaba con taglio al sopracciglio, poi Botheim e Kastanos. Al loro posto Martegani, Ikwuemesi e Martegani. Piccoli per Krstovic e Strefezza per Banda sono la replica del collega D'Aversa. E' anche sfortunata la Salernitana perché nel momento di ottima pressione, il 29', colpisce un clamoroso palo interno con Cabral. Poi ancora Cabral riscalda i guanti di Falcone con un tiro forte ma centrale (31'). Sousa mischia ancora le carte: esce Legowski, ammonito, al suo posto Bohinen. Che ha subito l'occasione per il pareggio: ha luce, ha il tiro,fuori di un metro alla sinistra di Falcone. Avanti tutta: fuori Pirola e dentro Tchaouna, cambio modulo 4-2-3-1, Mazzocchi e Bradaric terzini. Poi al 42' Cabral ha sul piede più di un rigore in movimento: lo smarca divinamente Bohinen e lui la fionda in curva. In pieno recupero c'è anche la beffa: il Var richiama l'attenzione dell'arbnitro per tocco di mano di Cabral su tiro di Dorgu. Dal dischetto c'è Strefezza che spiazza Ochoa. 2-0, cala il sipario.