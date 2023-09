E' il giorno di Lecce-Salernitana: le probabili formazioni

I granata non potranno fare sfoggio del bomber Dia in attacco. Uno tra Botheim e Ikwuemesi sostituirà il senegalese. Sulla fascia destra, ballottaggio Mazzocchi-Kastanos, legato all'utilizzo di Botheim. Quattro punti in classifica per il Lecce, due per la Salernitana