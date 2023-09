Mercato granata, parla De Sanctis: "Presi giovani di qualità, Dia non convocato"

Poche ore dopo la conferenza stampa di Sousa, la Salernitana si ripresenta al cospetto di taccuini e telecamere. Parla il direttore sportivo De Sanctis, che fa il bilancio della sessione di mercato appena conclusa.

Il commento

"E' stata una sessione di mercato estivo complicata ma nello stesso tempo soddisfacente. Durante il periodo abbiamo cercato di capire cosa potesse succedere, visto che avevamo e che abbiamo un patrimonio tecnico ed economico, riguardo i giocatori, di enorme importanza. Quindi ci siamo preoccupati di resistere ad offerte e a qualche approccio per loro. Non abbiamo ritenuto le richieste soddisfacenti: i giocatori hanno un alto valore di mercato e poi abbiamo una proprietà solida che si può permettere di decidere il prezzo giusto del sacrificio. Poi abbiamo agito con strategia di investimento su giocatori giovani. Motivo? Siccome abbiamo una base di certezze e siccome la Salernitana non è stata mai invischiata nella salvezza, dopo gli sforzi per mentenere la rosa e dopo gli sforzi per i riscatti abbiamo investito su giocatori funzionali al progetto della Salernitana che è restare in Serie A e che ci permettesse di fare un mercato sostenibile e di non dipendere sempre dal dispendio enorme di risorse della proprietà. La Salernitana non è più forte dell'anno scorso ma potenzialmente più forte dell'anno scorso e questo passa per il lavoro e per la pazienza. So che sostituire Piatek con Ikwuemesi richieda un tempo di adattamento ma sono convinto che può diventare forte, così come in un processo di adattamento al ruolo che deve esserci, Martegani può diventare forte quanto Vilhena. Sappiamo che Martegani è un centrocampista offensivo, però all'interno del calcio europeo, arretrando il raggio di azione del giocatore, quelle caratteristiche che possono essere una diminutio per lui saranno un vantaggio, se dovesse capire e siviluppare le caratteristiche di adattamento al ruolo di mediano e regista. Ha fatto più di 70 partite da centrocampista offensivo, solo in due occasioni ha fatto il mediano e in una di queste due occasioni, San Lorenzo-Huracan, c'ero io dal vivo a vederlo".

Re Mida

C'è stata un'offerta per Dia. "Gli ultimi giorni sono stati nevrotici. Mi permetto di lanciare un messaggio. Giovedì notte abbiamo ricevuto un'offerta di prestito con diritto di riscatto. Non ho numeri per il diritto di riscatto altrimenti creo incidente diplomatico. Nessuno dei dirigenti mi ha contattato. Le nostre proposte, segretario, sono più belle? Questa cosa ha toccato la suscettibilità di Dia. Mi auguro si renda conto di quanto ha dato alla Salernitana ma anche di quanto gli è stato dato. Quindi mi auguro che lui possa ripartire così come è stato un anno fa. Questa roba che ha fatto il Wolverhampton noi non la dimentichiamo. Fino al 20 settembre sono aperti mercati ricchissimi e insidiosi. Lì, in caso di emergenza abbiamo svincolati ai quali attingere. Se dovesse capitare - ahimé - qualcosa di imponderabile come uscite, noi ci faremo trovare pronti. Dia non è stato convicato perché nelle ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato l'idea alla società e al mister che potesse affrontare una partita importante, a Lecce. Siccome domani è una battaglia, una partita difficile, uno scontro diretto, la società e l'allenatore hanno condiviso questo tipo di scelta, perché emotivamente il giocatore non era pronto".

Il top player

Paulo Sousa ha detto che parla dopo De Sanctis sul mercato. "Va bene (sorriso bonario, nda). Di queste cose parliamo ogni giorni, il mister parla due, tre volte a settimana: è il nostro frontman, il nostro top player. Forse voleva esserte certo che qui in sala stampa allo stadio Arechi non ci fosse un direttore sportivo che cominciava a parlare di Europa, di Champions. Il nostro obiettivo è la salvezza e la rosa della Salernitana può ambire tranquillamente a questo traguardo con l'obiettivo di far crescere giocatore, grazie al mister e al suo meraviglioso staff. Se la società trattiene giocatori e poi decide di investire anche sui giovani, accade perché noi abbiamo un top player. Insieme ce la faremo"

Gli sconosciuti di Sousa

"La scelta assolutamente condivisa tra me, allenatore e proprietà è sulle caratteristiche. Evidentemente Sousa non può conoscere tutti i giocatori, soprattutto se arrivano da altri campionato. Riguardo i 7 arrivi, Costil è stato allenato, Cabral e Legowski sono pronti, gli altri si faranno conoscere. Non c'è dicotomia, non c'è una divisione ma una comunione di intenti. Il mister è la persona più adatta a sviluppare questo progetto. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo e dobbiamo farlo mantenendo un virtuosismo finanziario. Nella nostra rosa ci sono 28 giocatori a disposizione. La Salernitana sta anche facendo un lavoro di pulizia rispetto a quando sono arrivato io, perché la Salernitana è cambiata circa 20 mesi fa. 8 sono in prestito. Potrei anche ricollegarmi ad una vecchia frase di Sousa, che diceva di non cconoscere Kastanos, ma poi sappiamo come ha lavorato con lui. bbiamo 9 calciatori convocati in nazionale, 12 che potrebbero andarci, altri 5 che ci sono stati e solo 2 non hanno preso parte a una convocazione (Martegani e Sambia). Questo ha un valore enorme. Perché giocatori solo dall'estero? Nel mercato italiano c'è poca solidarietà. Si fa più fatica a trovare le condizioni giuste per scambiarsi e fare operazioni all'estero. In Italia c'è più voglia ad avere una soddisfazione sproporzionata rispetto al valore del calciatore".

Diritti e doveri

Gli esuberi“: La Salernitana ha fatto scelte forti come per Sepe, Mikael, Simy. Questo è possibile solo con la solidità e la comunione d’intenti per lanciare un messaggio univoco: prima di tutto la Salernitana, poi tutto il resto. Qui c’è possibilità di fare molto, perché questa società ha potenzialità importanti ma senza un background sportivo di pare livello. L’approccio non è sempre di arrembaggio, a volte quasi di superiorità. I giocatori dovranno stare molto attenti a rispettare i contratti, non solo la Salernitana. Vigileremo in maniera attenta e cinica, perché solo così si può accelerare il processo di crescita del club. Non si può essere ricattati dai personaggi che paghi, lo dico anche per il mio passato da sindacalista dell’Aic. I garanti siamo il presidente e società".

Il modello sostenibile

"Il modello Ajax - commenta De Sanctis - non credo che possa essere mai un modello, ma la società aveva parlato anche di altri termini di paragaone, ad esempio l'Atalanta. Sono soddidsfatto, perché quello che sta succedendo alla Salernitana è la riduzione del monte ingaggi, perché abbiamo solo due giocatori in prestito con diritto di riscatto. Poi ci vogliono i risultati. Il risultato base è il mantenimento della Serie A e se c'è quello, la Salernitana cresce. Il club ha venduto perché non ci sono state le condizioni secondo i desideri della società. Ma ci sarebbero state le condizioni per svendere. Delle società medio-piccole, tutte hanno venduto e solo la Salernitana non lo ha fatto. Non solo non ha venduto ma ha anche comprato e questo dovrebbe generare entusiasmo. Per quello che sto facendo, dovrei dire che posso stare alla Salernitana per i prossimi 30 anni, perché per come stiamo lavorando non ci può essere un orizzonte stretto. Però sono un uomo di calcio e so di essere legato aai risultati. Lavoro senza tregua, ho un contratto che mi lega alla Salernitana per altri 24 mesi e anche questa è una rarità".

Il mancino e l'algoritmo

"Di tutto quello che avevamo immaginato di fare sul mercato, l'unica cosa che non abbiamo fatto è stata ingaggiare un giocatore di piede sinistro che potesse essere sia quinto di sinistra sia braccetto. Non è accaduto, perché dovevamo associare un'uscita ad un'entrata. Siccome il nostro mercato delle uscite - e non delle vendite, perché non ce ne sono state - si è rivelato complicato, non abbiamo fatto operazioni. Rispetto alle alternative a Bradaric,. non si può non sottolineare che l'alternativa a lui in quel ruolo è Mazzocchi, che proprio sull'out sinistro ha realizzato una delle migliori prestazioni a punto da portarlo poi in Nazionale. Potrei dire che il mercato non è mai chiuso, perché ci sono possibilità importanti anche tra gli svincolati, ma aggiungo che noi come rosa siamo completi e non ci stiamo ossessionando. Algoritmi? E' una cosa che non mi appartiene e che non conosco. Mai abbiamo parlato di avere la possibilità che un algoritmo scelga al nostro interno i giocatori. Quasi tutti li abbiamo visti live e quasi tutti li abbiamo visti dal vivo tutti: io, Migliaccio, Lo Schiavo, Filomeno Fimmanò e ancheDaniele De Serio, che ha lavorato lo scorso anno in una società che offriva proprio un servizio di data analyst al quale la società si appoggiava. All'interno del nostro scoiting, quindi, la Salernitana ha possibilità di verificare anche dati tattici e fisici. Ci appoggiamo a queste piattaforme che ci servono per un recupero dati. funzionali a fare una scrematura per i nostri obiettivi e poi per ottenere dati che confermino o confutino quello che abbiamo visto. live. Il valore della rosa? Per costo della rosa, al lordo, siamo sui 30 milioni. Poi ci sono i sacrifici enormi che abbiamo fatto per mettere la Salernitana davanti a tutto: ciuba ancora una decina di milioni in più di stipendi. Ci sono ammortamenti e spese di cartellino da pagare. Il valore complessivo della rosa si attesta intorno ai 70-80 milioni di euro".

L'asse con la Juventus e il numero 9

Per un certo periodo, c'è stato un fitto dialogo con i bianconeri per Miretti. "Abbiamo tutti un ottimo rapporti con i nostri omologhi alla Juventus ma è accaduto esattamente quello che loro ci dicevano ad inizio luglio, cioè il fatto che Nicolussi Caviglia e Miretti poi alla fine sono rimasti in bianconero. I rapporti però restano ottimi e non è detto che quello che non è accaduto in estate non possa accadere a gennaio. Facundo Gonzalez è andato altrove perché per noi per Facundo - per rispetto verso di lui e verso la Juventus - non potevamo garantire ciò che lui chiedeva, cioè più minutaggio. Ho sentito molto spesso che doveva arrivare il numero 9. Per me lo poteva prendere tranquillamente Dia che poi ha scelto il 10. Ma il 10 per me lo poteva prendere anche Candreva. Abbiamo preso quattro attaccanti giovani, tutti mi hanno chiesto il 9 ma gli ho spiegato che il 9 è un numero importante e che se lo meriteranno, lo guadagneranno l'anno prossimo. Riguardo Dia, il mister ha detto che in una squadra che stabilmente avanza il baricentro, Dia centravanti ci può stare. Nel nostro caso, poteva tornare utile un altro giocatore. Per ragioni di budget e di valutazioni, visto che la Salernitana quest'anno farà investimenti per trenta milioni in più rispetto a quanto incassa, abbiamo preso i giovani. Ikwuemesi ha caratteristiche da punta centrale. Diamo tempo a Stewart, lui sì è una scommessa: mai visto dal vivo, deve abituarsi, deve pulirsi tecnicamente".

I procuratori

"Le dichiarazioni del nostro presidente, rivolte ai procuratori, non hanno inciso al momento di operare sul mercato italiano. I procuratori fanno a gara a lavorare con la Salernitana, perché il club sta facendo grandi investimenti anche dal punto di vista della soddisfazione degli agenti e mantiene gli impegni. Ci vengono proposti tantissimi giocatori da tutte le agenzie. Gli agenti sono collaboratori esterni importantissimi. Ne approfitto per dire anche che ci saranno novità importanti, a breve che riguarderanno l'agente Giuffredi. Nell'intervista ultima di Giuffredi c'è un passaggio improtantissimo che riguarda anche me come persona in grado di incassare e di non portare rancore. Lo ringrazio per questo. Aggiungo che questa società sta diventando in fretta una società importante, da rispettare, che non si fa ricattare da nessuno. Continuerà a crescere come società importante".

Le cessioni sfumate

"Maggiore è stato un investimento importante, non posso dire che non è stato sul mercato perché c'è stato. Adesso non c'è più e quindi sarà utile alla Salernitana. Ha dato anche un contributo importante nella prima partita. Valencia sfumato al Palermo? Nei prossimi quindici, venti anni di carriera probabilmente qualcuno in maniera privata ci dovrà delle scuse. Non solo alla Salernitana ma anche al ragazzo".