Lecce alle porte, ecco Sousa: "Di mercato parlo dopo De Sanctis, Martegani non pronto dal primo minuto"

Mercato chiuso, pronostico aperto: Paulo Sousa in conferenza stampa accenna solo ad un bilancio delle operazioni in entrata e in uscita ma soprattutto si concentra sul prossimo avversario della Salernitana. Allo stadio Via del Mare, il 3 settembre alle ore 20.45, i granata sfideranno il Lecce in fiducia, in serie utile con 4 punti in classifica, sospinto da 21mila abbonati. L'obiettivo della Salernitana, che l'anno scorso, il 27 gennaio, sbancò con Vilhena e Dia, ancora allenata da Davide Nicola, è custodire la continuità di risultati che ha conquistato in questo avvio di stagione, complici i pareggi all'esordio contro la Roma e poi allo stadio Arechi contro l'Udinese.

La presentazione

"Non ho molta voglia di ripetermi. La mia analisi - ho detto già - sarà fatta dopo quella del diesse. Conoscerò prima la sua opinione e poi parlerò - ha detto Sousa - Diversi stanno vivendo in albergo ancora senza le famiglie, qualcuno non parla neppure una parola in italiano e altri neppure una lingua percettibille. Quindi dobbiamo avere pazienza, aiutare all'adattamento. Cabral è quello che ha già fatto esperienza di Serie A e quindi è il più adatto ad integrarsi più facilmente. Viene anche da un sistema e modello di gioco che lo può aiutare, perché gioca in fascia dove si è sempre adattato". Il sistema tattico? "Lo abbiamo già aggiustato contro l'Udinese e lo faremo anche in altre circistanze. Ci sono più opportunità di poter variare letture. Sono molto concentrato sul collettivo: tanti devono far arrivare ancora i propri cari qui, si devono stabilizzare anche dal punto di vista emozionale". L'impatto di Martegani contro l'Udinese è stato importante. E' il più pronto per essere impiegato dal 1'? "E' entrato in una gara dove il nostro avversario è calato di freschezza e le distanze tra i loro reparti sono aumentate. In questo momento, ha fatto la differenza. E' stato acquistato credo per giocare in una linea più bassa, non lo vedo ancora, ha bisogno di più tempo per inserirsi e per capire che cosa deve fare la squadra. Non significa che non giocherà in questo ruolo - lo farà - ma la costruzione più bassa è più importante e rischiosa della costruzione dall'alto. Da quello che ho visto, nei suoi trascorsi aveva più mobilità sui corridoi esterni e le nostre dinamiche, al momento, richiedono altre cose. Si adatterà presto, perché gli argentini hanno fame, determinaziione, voglia di raggiungere gli obiettivi e fame, sono sicuro che riuscirà ad integrarsi subito. A livello offensivo io penso in modo un po' diverso. Il modulo non è un problema: io penso alla profondità, all'ampiezza, alle linee, in fase offensiva penso a sistemi diversi. C'è già una grande differenza tra come costruivano i nostri giocatori prima e come costruiscono adesso. Tchaouna è un mancino abituato a giocare a destra, sempre con la protezione di un terzino o di un centrocampista alle proprie spalle. Ha molta fisicità, deve migliorare in molte cose ma vedo un ragazzo con molta voglia. Non lo conoscevo - ne conoscevo pochissimi, come ho già detto - ma lo stiamo seguendo per conoscere meglio anche il suo carattere".

Ikwuemesi e Dia

"Ikwuemesi? Le richieste che aveva in Slovenia erano diverse da quel che abbiamo bisogno. Chiede sempre istruzioni, è attento a quello che gli diciamo, a livello di caratteristiche è unico in rosa, è prima punta fisica che può darci una mano nella profondità. Anche lui deve conoscere meglio le dinamiche. Stiamo lavorando su di lui, è quello che abbiamo. Ampliando il suo minutaggio per assenze di giocatori importanti o nel bisogno della partita in sé e per la mancanza di altre alternative avrà sicuramente il suo spazio".

L'avversario

Il Lecce di D'Aversa sta facendo molto bene: "Due rimonte contro due squadre che lottano per l'Europa. A livello di resistenza alla pressione, capacità di aggredire è stata una delle squadre più difficili da battere, l'anno scorso. Non ha mai concesso molto tempo agli avversari per costruire e nel frattempo i pugliesi hanno migliorato molto la propria. Faccio i complimenti al direttore sportivo Corvino, con il quale io ho lavorato a Firenze. Ha vinto il campionato Primavera con giovani già lanciati in prima squadra, ha squadra giovane ma di qualità. E questo ha portato il Lecce ad essere la settima squadra del campionato per abbonati".