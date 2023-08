Trasferta di Lecce con limitazioni per i tifosi granata: il Viminale ha comunicato le proprie decisioni

Prima l'Udinese e poi il Lecce. La Salernitana e i propri tifosi si preparano alle sfide del 28 agosto e del 3 settembre. Sono un primo banco di prova, segnano il primo snodo del campionato, anche perché dopo la trasferta in Salento ci sarà la pausa del campionato, che tornerà utile per fare un primo bilancio e anche per recuperare qualche giocatore infortunato, ad esempio almeno uno tra Maggiore e Bradaric.

Le limitazioni

La trasferta di Lecce è da sempre una partita a rischio: ci sono vecchie ruggini tra le tifoserie, acuite dal gemellaggio dei supporter granata con quelli del Bari, a propria volta acerrimi rivali dei tifosi del Lecce. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organo tecnico del Viminale, ha attribuito alla partita del 3 settembre un alto coefficiente di rischio e ha stabilito che i biglietti del settore ospiti dello stadio Via del Mare possano essere venduti solo ai residenti in Campania e solo se in possesso della tessera del tifoso. La Salernitana ha effettuato una prima ricognizione con il club giallorosso: i tagliandi, poco più di 1100, dovrebbero essere messi in vendita tra lunedì 28 agosto e martedì 29.