La Salernitana perde a Lecce, la voce dei tifosi: "Ritroviamo cinismo, Dia e unità"

Dopo il ko dei granata in Salento, la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali dovrà aiutare la società a risolvere la grana Dia, non convocato per la sfida salvezza. I supporter della Salernitana commentano l'andamento della partita, che la Salernitana avrebbe meritato di pareggiare.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Ai punti ha meritato più la Salernitana ma il calcio è questo. Il Lecce è stato cinico. La Salernitana è stata sciocca e sciupona. Ci siamo fatti male da soli con la conferenza di De Sanctis. Ci siamo fatti male dopo la partita con le dichiarazioni del mister. C'è qualcosa che non va e che è venuto fuori purtroppo in queste ultime ore. Dobbiamo lottare per salvarci e lo sappiamo ma cerchiamo di lottare tutti insieme e tutti nella stessa direzione. Ci sono molte squadre attrezzate per salvarsi. Uniti con l'obiiettivo alla prossima". I dubbi di Mario De Rogatis: "Mi chiedo: possiamo permetterci di tenere fuori Dia, dopo una campagna acquisti non eclatante, per non dire impalpabile? Il punto è proprio questo, ci siamo indeboliti in maniera evidente nel reparto offensivo, a dispetto delle nostre concorrenti per la salvezza, ed i nuovi innesti non sono stati all'altezza. Confido nelle capacità di Sousa nel rendere duttile e concreta la squadra secondo il suo credo calcistico, ma occorrerà maggiore dinamismo. Nonostante la prova insufficiente, meritavano il pari, ma l'errore di Cabral nel finale è davvero grave". Antonio Positano: "Risultato bugiardo anche se non abbiamo giocato una grande partita. Alla ripresa dopo la sosta, il calendario ci metterà di ad un banco di prova importante per la società che dovrà risolvere la grana Dia. Il comportamento dell’attaccante andava censurato e bene ha fatto la Salernitana a prendere provvedimenti". Ciro Troise: "Sessanta minuti regalati agli avversari. Poi le occasioni per pareggiare ci sono state ma sono state sprecate. Consoliamoci con l'Italia del Basket ai quarti ai mondiali". Paolo Toscano: "Sicuramente il pareggio sarebbe stato meritato, anche in considerazione dell’arbitraggio scandaloso! Però bisogna anche essere obiettivi ed ammettere che abbiamo un attacco Dia dipendente! Speriamo di invertire subito la rotta perché bisogna fare punti per la salvezza il prima possibile".