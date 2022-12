Liguori carica il Giffoni: "Vittoria preziosa"

"Vincere questa partita vale doppio - l'esordio di Tino Liguori dopo il successo del Giffoni Sei Casali contro il Carotenuto, nel campionato di Eccellenza -, perché ci troviamo a giocare ora ogni quattro giorni e quindi le energie vanno gestite al meglio. Sono tre punti fondamentali per continuare la nostra risalita nonostante avevamo tante assenze. Ma il gruppo ha dimostrato di essere pronto a soffrire e a sacrificarsi fino alla fine. Il Carotenuto ci ha ripresi in quei dieci minuti in cui siamo calati poi abbiamo fatto nostra la gara cercando l'azione sempre, e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Siamo un bel gruppo, lo abbiamo dimostrato anche nei momenti peggiori ed ora cerchiamo di migliorare la nostra condizione per fare punti. Affronteremo la Virtus Avellino che sta disputando un buon campionato, cercheremo di farci trovare pronti con la fame di vincere per chiudere bene questo girone d'andata".