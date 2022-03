Granata in campo per la Lilt: vendute all'asta le maglie di Salernitana-Milan

Squadra in casa

"Vada come vada", la Salernitana fuori dal campo ha già vinto la propria gara di solidarietà. Il club granata si è schierato al fianco dell’associazione LILT Salerno e ha sposato l’iniziativa “Volontari per l’Oncologia”.

L'incasso

Al fine di raccogliere fondi da destinare a questo nuovo progetto le cinque maglie da gioco donate all’Associazione, indossate dai giocatori della Salernitana Ranieri, Lassana Coulibaly, Ederson, Bonazzoli e Dragusin in occasione della gara contro il Milan, sono state messe all’asta sul gruppo Facebook “Aste Italiane Made in Salerno” e la somma ricavata è di 1525 euro. Gli ultras in precedenza avevano raccolto 2.000 euro.