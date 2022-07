Infortunio alla caviglia, Lovato è a Villa Stuart: Salernitana in ansia per il difensore

E' nato nel 2000 e quindi è un giocatore under che non fa cumulo in lista, è forte, sarebbe uno dei titolari designati. Durante l'amichevole svoltasi in Austria, però, Matteo Lovato, arrivato dall'Atalanta nell'affare Ederson, ha avvertito un dolore insopportabile, ha pianto, è stato sostenuto dallo staff medico durante l'uscita dal campo. E' forte il timore che siano interessati i legamenti. La Salernitana ha già fatto cenno allo scenario più delicato, nel proprio bollettino medico diffuso ieri, 20 luglio, al termine della partita. Si attende adesso il responso del consulto specialistico al quale si sottoporrà a Roma, a Villa Stuart.

I risvolti di mercato

Non sarà facile rimpiazzare Lovato nello scacchiere granata, innanzitutto perché c'è penuria di under. Non è solo un discorso ruolo su ruolo ma anche - a catena - di composizione della lista e di recupero di altre pedine che siano non solo giovani ma anche funzionali agli equilibri e al modulo. E' assai improbabile che l'Atalanta, già sondata al momento della definizione della trattativa per Ederson, liberi pure Okoli. Il giocatore appartiene alla stessa casa madre di Lovato e dunque la Dea dovrebbe inviarlo in granata per spingerlo verso un'avventura comunque limitata al tempo di recupero di Lovato. Ci sarebbe Ruggeri, 2002, un ritorno. Nicola lo ha utilizzato per alcune partite anche da centrale ma in questo caso sarebbe funzionale ad un altro discorso: alternarsi a Bradaric e ricomporre la lista dei 4 under per consentire alla Salernitana una nuova operazione, stavolta over, nel cuore della difesa. Il club granata, però, non pare orientato al momento a sondare Ruggeri, perché ritiene Mazzocchi, sotto contratto, idoneo a scambiarsi la maglia sia con Sambia sulla fascia destra sia con Bradaric sulla corsia mancina. In rosa c'è ancora Gagliolo ma non rientra nei piani e non sarà trattenuto: è stato richiesto dalla Reggina. In questi giorni di pausa dopo tre settimane di ritiro, lo staff medico farà una valutazione anche sulle condizioni fisiche di Gyomber. Il giocatore slovacco è sofferente al tendine d'Achille e sta recuperando gradualmente, ma il 14 agosto la Salernitana scenderà in campo, dovrà affrontare la Roma di Dybala. Sotto osservazione anche Radovanovic (contrattura al polpaccio), che è atteso in Austria il 24 luglio.