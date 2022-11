Salernitana, sospiro di sollievo: Lovato è stato dimesso dall'ospedale

Matteo Lovato è fuori pericolo: è stato dimesso dal reparto di neurologia dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, dove era stato ricoverato in seguito al trauma cranico riportato nel secondo tempo di Salernitana-Cremonese. "Aveva anche tagliato i capelli per lasciarsi alle spalle le disavventure del passato", ha scherzato Nicola, l'allenatore, nella conferenza stampa post partita. Una battuta che mascherava a stento la preoccupazione del club granata per le condizioni di salute del proprio difensore.

Il sospiro di sollievo

Lovato è stato assistito dallo staff sanitario della Salernitana e curato dai medici del nosocomio di via San Leonardo. Dopo lo scontro fortuito di gioco, ha perso conoscenza per qualche istante, tant'è che, come si evince dalla foto Ansa che pubblichiamo, alcuni giocatori sono subito intervenuti per bloccargli la bocca ed evitare che serrasse la mascella. "L'atleta effettuerà ulteriori accertamenti nei prossimi giorni", scrive la Salernitana nel proprio comunicato stampa. Serviranno a fare ulteriore luce su quanto è accaduto. Lovato ha avuto uno stato confusionale da piccola commozione celebrale. È stato dimesso ma il recupero sarà graduale. Lo scorso 7 giugno, da giocatore Under 21, durante Italia-Svezia, subì un colpo alla testa, rimase a terra, fu tenuto sotto osservazione e poi riprese adagio gli allenamenti in ritiro.