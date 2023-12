Nuova avventura tra i dilettanti per l'attaccante salernitano ed ex granata

La crescita nel settore giovanile granata, il debutto con la prima squadra e le numerose avventure in giro per la Campania e per l’Italia. Nuova esperienza alle porte per l’attaccante salernitano Luca Orlando, classe ’90. Dopo aver chiuso la parentesi con il Matese, nel Girone F di Serie D, il trentatreenne si è spostato in Puglia, accettando la proposta del Manfredonia (Girone H). Il club ha comunicato di aver acquisito le prestazioni della punta. Orlando, che in passato ha debuttato in Serie B con la Salernitana, per un totale di 8 presenze e 2 gol (entrambi al Gallipoli), vanta una lunga esperienza in Serie C (circa 250 presenze e 50 gol divisi tra Messina, Pro Vercelli, Portogruaro, Casertana, Paganese, Prato, Ischia, Pro Piacenza, Matera e Aversa), oltre ad un bottino importante in quarta serie con Siena, Savoia, Chieti e Portici.