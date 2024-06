Maresca annunciato dal Chelsea, l'allenatore salernitano alla guida dei Blues

Una nuova avventura per Enzo Maresca. Il tecnico italiano, originario di Pontecagnano Faiano, è stato ufficializzato dal Chelsea: reduce dalla promozione in Premier League con il Leicester, l’ex centrocampista - a partire dal prossimo 1° luglio - guiderà la panchina dei Blues. Mancava soltanto l’annuncio, arrivato in questi minuti: l’allenatore ha firmato un contratto quinquennale, dunque fino al 2029, con un’opzione per un altro anno.

“Essere al Chelsea è un sogno per qualsiasi allenatore - ha dichiarato Maresca - È per questo che sono così entusiasta di questa opportunità. Non vedo l’ora di lavorare con un gruppo di giocatori e uno staff di grande talento per sviluppare una squadra che continui la tradizione di successo del club e renda orgogliosi i nostri tifosi”. Sarà il settimo italiano a sedersi sulla panchina londinese e il quattordicesimo nella storia della Premier.

I Blues hanno dato il benvenuto a Maresca: “Siamo entusiasti di accogliere Enzo nella famiglia del Chelsea. Non vediamo l’ora di supportare lui e il resto della squadra sportiva nel realizzare il loro potenziale e le nostre aspettative negli anni a venire. È un allenatore e un leader di grande talento e siamo certi che possa aiutarci a realizzare la nostra visione e gli obiettivi competitivi del Club”.