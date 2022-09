Svolta storica in Serie A: una donna arbitrerà Sassuolo-Salernitana

C'è sempre una prima volta e la Salernitana sarà co-protagonista di una pagina di storia del calcio italiano. Domenica 2 ottobre, la sfida al Sassuolo, in programma a Reggio Emilia, sarà diretta da un arbitro donna. È la prima volta nel campionato di calcio di Serie A.

La scheda

Il primo arbitro a spezzare quello che fino ad ora è stato un vero e proprio tabù è la toscana Maria Sole Ferrieri Caputi. In questa stagione è stata quarto ufficiale in Monza-Udinese, ha anche diretto Sampdoria-Reggina di Coppa Italia e in Serie B ha fischiato in occasione di Modena-Frosinone e Brescia-Perugia. Adesso è tempo di Serie A. Maria Sole ha 32 anni. Quando ne aveva 25 anni fischiava in Serie D.